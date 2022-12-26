Faruk Özlü'nün girişimleriyle kurulan BelKA insan kaynakları üç yılda bin 662 kişiye iş imkanı sağladı. Özlü, “3 yıldır olduğu gibi bundan sonra da istihdama katkı sağlamaya devam edecek” dedi.

Düzce BelKA İnsan Kaynakları A.Ş., Düzce Valiliği, İŞKUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında 27 Aralık 2019 tarihinde kurulan İş Kulübü, üçüncü yılını geride bırakmaya hazırlanıyor. Özellikle dezavantajlı gruplar olarak adlandırılan kesime yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerle önemli bir açığı kapatan kulüp, bu süreçte toplam bin 662 kişiye iş imkanı sağladı.

İşbaşı Eğitim Programlarından, hizmet içi eğitimlere, işveren ziyaretlerinden engellilere yönelik yapılan etkinliklere kadar birçok faaliyetle istihdam oluşturulmasına katkı sağlayan İş Kulübü tarafından, üç yıllık süreçte yapılan 4 bin 31 başvurunun tamamı ile yüz yüze görüşme sağladı. 3 bin 875 kişiyi işe yönlendiren kulüp, bu kişilerden bin 662'sinin iş başı yapmasına vesile olurken, 184 kişinin de iş başı eğitim programına dahil olduğunu paylaştı.

İş arama sürecinde dezavantajlı grupların eksikliklerini gidermek adına çeşitli eğitimler düzenlemeyi de ihmal etmeyen kulüp, iş hayatında karşılaşılabilecek durumlar, yapılması gerekenler noktasında bilgilendirilmeler de bulunmayı da sürdürdü.

“Sonuçlar gurur verici”

3. yaşını kutlamaya hazırlanan İş Kulübünün bu süre içerisinde önemli bir ivme yakaladığını ve işsizlikle mücadeleye yönelik büyük başarı sergilediğini ifade eden Başkan Faruk Özlü, “Her zaman dile getirdiğimiz gibi; işin özü çalışmak. Göreve geldikten sonra ilk yaptığımız işlerin başında gelen iş kulübünün kurulmasıyla geçen 3 yılın ardından istihdama yönelik elde edilen sonuçlar bizler için gurur verici. Düzce Belediyesi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş olarak yapılan işin ne derece doğru olduğunu görmek mutluluk verici. İş kulübümüz 3 yıldır olduğu gibi bundan sonra da istihdama katkı sağlamaya devam edecek” ifadelerinde bulundu.