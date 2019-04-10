Uçan Adam Gölyaka'da söyleşi gerçekleştirdi

Uçan Adam lakabıyla ün kazanmış Mahmut Han Gediz, Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu “Halkla İlişkiler Çalışmaları” kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Gediz, gezdiği onlarca Asya ve Afrika ülkelerinde yaşadığı deneyimlerini ve yerel halkla kurduğu iletişimi anlattı. Oturumun sonunda öğrencilerin sorularını da cevaplayan Gediz'e “Halkla İlişkiler Çalışmaları”na sağladığı katkıları için, Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeliz Baş teşekkür belgesi takdim etti.