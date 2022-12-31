Üçköprü köyüne beton asfalt atıldı

Düzce'de kış öncesinde köylerde yol sorununun önüne geçilmesi için çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Bu çerçevede İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan planlamalar çerçevesinde Kaynaşlı'ya bağlı Üçköprü köyünde beton asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin 2 gün gibi kısa bir süre içerisinde yapılan beton asfaltlama çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.