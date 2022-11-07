İhlas Haber Ajansı

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Ücretsiz ders veriyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan Gönülden Gönüle Eğitim projesi çerçevesinde üniversite öğrencileri, ilkokul öğrencilerine ücretsiz ders vermeye başladı.


Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezinde üniversite öğrencileri tarafından Gönülden Gönüle Eğitim projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde üniversite öğrencileri gönüllü olarak ilk okul düzeyinde ki öğrencilere eğitim verecek. Proje çerçevesinde ilkokul öğrencileri ablalarından eğitim almaya başladı. Tamamen ücretsiz gerçekleştirilen eğitimler ilerleyen günlerde devam edecek.

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