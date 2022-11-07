Ücretsiz ders veriyorlar

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezinde üniversite öğrencileri tarafından Gönülden Gönüle Eğitim projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde üniversite öğrencileri gönüllü olarak ilk okul düzeyinde ki öğrencilere eğitim verecek. Proje çerçevesinde ilkokul öğrencileri ablalarından eğitim almaya başladı. Tamamen ücretsiz gerçekleştirilen eğitimler ilerleyen günlerde devam edecek.