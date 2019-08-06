Uçuruma düşen fındık işçisini AFAD ekipleri kurtarıldı

Düzce'de fındık toplarken yuvarlanarak uçuruma düşen Irak uyruklu fındık işçisi genç, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Oğlunun sağlıklı bir şekilde çıkartıldığını gören baba ise gözyaşlarını tutamadı.

Olay, öğle saatlerinde Düzce Merkez'e bağlı Fındıklıaksu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fındıklı Aksu köyünde ormanlık alandaki fındık bahçesinde fındık toplayan Irak uyruklu Abdullah Hamid (17) dengesini kaybederek yamaçta bulunan fındık bahçesinde yuvarlanmaya başladı. Hiç bir yere tutunamayan Hamid, ormanlık alana düştü. Çocuğunun düştüğünü gören baba İmmad Hamid (43) ise durumu hemen güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Düzce 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri ormanlık alana düşen çocuğu aramaya başladılar.

Yapılan aramalar sonucunda Abdullah Hamid, ekipler tarafından ormanlık alan içerisinde bulunarak güvenli bölgeye çıkarıldı. Ekipler tarafından bulunduğu ormanlık alandan açıklığa çıkartılan oğlunu gören baba ise kurtarma ekiplerine teşekkür ederek göz yaşlarına hakim olamadı. Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah Hamid daha sonra Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Fındıklıaksu Köyü Muhtarı Zekeriya Beyaz, “Mevsimlik işçilerden birisi ormanda gezerken uçurumun kenarından inememiş. İnemediği için 112 Acil Servisi aramış. Ormanın içinde bir yerde ama nerede olduğuna bakıyorlar. Muhtemelen ya geri çıktı ya diğer tarafa indi ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen bir yerden çıkacak. Şu an ormanın içinde bir yerde” dedi.