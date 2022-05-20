Uğur Okulları 19 Mayıs coşkusunu Samsun'da yaşadı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi Samsun'a gezi düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal meşalesini yakmak için Bandırma Vapuru'yla Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 103'üncü yıldönümünde Samsun'a giden öğrenciler, bu anlamlı günü büyük bir coşkuyla kutladılar.

Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri Samsun'da ilk olarak Bandırma Vapurunu ziyaret ettiler. Ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için adım attığı Tütün İskelesini yakından gördüler. Öğrenciler burada Solo Türk Uçak gösterilerini de izlediler. Öğrenciler daha sonra Valilikçe düzenlenen kutlama programlarına katılarak 19 Mayıs coşkusunu Samsun'da gururla yaşadılar.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Uğur Okulları'nın 19 Mayıs Kutlama programlarına katılmak için Samsun'a gerçekleştirdiği ziyaret programından dolayı okul yönetimine teşekkür ederek ‘'Çocuklarımıza Milli Mücadele ruhunu aşılamak adına yapılan bu ziyaretten ötürü okul yönetimini kutluyor ve tebrik ediyorum” diye konuştu.

Vali Dağlı okul öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.