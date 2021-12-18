Uğur Okulları Düzce Kampüsü öğrencileri geleceğe teknoloji ile hazırlayacak

Yüzyıl öğrencilerini yetiştirmek için adım atarak Düzce Teknopark ve TBA Akademi ile işbirliği protokolünü imzaladı.

Düzce Teknopark, Uğur Okulları Düzce Kampüsü ve TBA Akademi arasında Düzce Teknopark'ta yapılan işbirliği protokolüne Uğur Okulları Düzce Kampüsü kurucusu Gökhan Sarıgül, Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özkan Şahin, TBA Akademi Kurucusu Köksal Gündoğdu imza attı. Yapılan protokol ile Uğur Okulları Düzce Kampüsünde “Teknoloji ve İnovasyon Eğitimi” faaliyetlerinin niteliğini çağın gereksinimlerine göre şekillendirilmesi amaçlanıyor.

İmzalanan işbirliği protokolü ile “Gelecek, İyi Eğitimle Değişir” eğitim anlayışı ile akademik bilgiyi, geleceğe yön veren bilimsel veriler ve teknolojiler ile birleştiren Uğur Okulları Düzce Kampüsünde; öğrencilerin öğrendikleri kuramsal bilgileri alıp teknoloji ve mühendislik eğitimi ile harmanlayarak, düşündüğünü hayata geçirebilen, hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler oluşturabilmek için ortak bir çalışma yapılacak. Öncelikle UBİT Laboratuvarlarında işlenecek derslerde öğrencilere özgü teknoloji ve inovasyon eğitim modelleri oluşturulacak. Oluşturulan bu modellerde yapay zeka eğitimi başta olmak üzere, dijital tarım eğitim teknolojileri, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, mobil uygulama geliştirme, kodlama, robotik, 3 boyutlu tasarım gibi konulara özgü hazırlanan eğitim modelleri ile 21. yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler yetiştirilmesi de hedefleniyor.