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Uğur okulları rehberlik eğitimlerini sıklaştırdı

DÜZCE (İHA) – Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, korona virüs sonrasında öğrencilerine rehberlik eğitimlerini online olarak veriyor.

Öğretmenler öğrencilerine rehberliği sıklaştırarak, öğrencilerin süreçten en az sıkıntı ile geçirmesini sağlıyor.


Korona virüs salgını sonrasında okullara verilen ara Eylül ayına kadar uzatılmasının ardından Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, öğrencilerinin süreçten en az sıkıntı ile atlatması için çalışmalarını sürdürüyor. Okul rehberlik öğretmenleri öğrenciler ile telekonferans sistemi ile 2'şerli gruplar halinde görüşmelerini sağlayarak hem eğitim öğretim konularında hem de korona virüs salgını ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor.

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