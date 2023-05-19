Uğur okullarında 19 Mayıs çeşitli etkinlikle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Düzce Uğur Okullarında hafta boyunca süren etkinlikle kutlandı. Bilim şenliği, söyleşi ve konserlerle unutulmaz bir hafta geçirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Uğur Okulu Düzce Kampüsünde de hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

19 Mayıs etkinlikleri bilim şenliği ile başladı. Şenlikte, öğrenciler kendi yaptıkları projelerini stantları gezen velilere sergileyip tanıtım yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde eski milli Futbolcu Ergün Penbe, spor hayatı boyunca yaşadığı, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Öğrenciler aynı gün doğum günü olan Ergün Penbe'ye birde sürpriz hazırladı. Penbe öğrencilerin sürpriz doğum günü pastasının mumlarını üfledi.

Uğurlu öğrenciler, hafta boyunca düzenlenen konserler ve vals kulübünün dans gösterisi ile unutulmaz anlar yaşadı.