Uğur Okullarinda kesintisiz eğitim devam ediyor

Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığınca online eğitime geçileceğinin bildirilmesinin ardından 16 Mart'ta başlayan veriye dayalı dijital eğitim yönetimi sistemi Metodbox üzerinden uzaktan eğitime tüm hızıyla devam ediyor. Deneyimli akademik kadrosunun oluşturduğu anlatımlı ders videoları, deneme sınavları, düzey ölçme, Türkiye geneli sıralama, duyuru ve takip gibi birçok farklı alanda hem öğrenci, hem öğretmen hem de velilerin kullanımına sunulan Metodbox ile Düzce Uğur Fen Ve Anadolu Lisesi eğitime teknolojik desteğini sürdürüyor.

Uğur Okulları tarafından geliştirilen programlar, metodbox üzerinden canlı ders anlatımları, ödev testleri, deneme sınavları ile sınıf ortamlarını evlere taşımış durumda. Öğrencilerin sınıf ve bireysel olarak ödevlendirilip ödev takipleri ise uzman öğretmen kadrosu tarafından an be an takip ediliyor. Ayrıca öğrenciler başta eğitim koçu öğretmenleri, rehber öğretmenleri ve idare tarafından takip edilip her konuda destekleniyor.

“Her koşulda çocuklarımızın ve ailelerin yanlarındayız”

Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Bugüne kadar yaptığı gibi her ne koşulda olursa olsun öğrencilerinin yanında olduğunu belirterek interaktif canlı dersler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı hızıyla devam edecektir. Her koşulda çocuklarımızın ve ailelerin yanlarındayız. Bu zor günleri birlikte aşacağımıza inancımız tamdır” denildi. Bu kapsamda uzaktan eğitimden yararlanan öğrencilerin durumu, kaygıları ve daha birçok konuda bilgileri, okul idaresi v öğretmenleri tarafından öğrencilerin aileleriyle güncel olarak iletişime geçilip değerlendiriliyor.