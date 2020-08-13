Uğur okullarında sosyal mesafeli toplantı

Korona virüs salgını sonrasında okulların tatil edilmesi ile öğrencilere uzaktan eğitim veren Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi öncesinde öğretmenler ile bir araya gelerek sosyal mesafeli toplantı gerçekleştirdi. Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi Kurucusu Gökhan Sarıgül, öğretmenler ile yapılan toplantıda pandemi süreci yönetimi ve kuralları, zümre toplantıları, öğrencilerin daha verimli ve sağlıklı bir yıl geçirmesi konuları üzerine toplantı yaptıklarını dile getirdi. Sarıgül: “ Uğurlu kadronun başarılı bir şekilde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bir toplantı gerçekleştirdik. Öğretmenlerimize 2020-2021 eğitim döneminde içinde yapılacak çalışmaları görüştük. Güzel bir eğitim öğretim dönemi geçirmek için ön görüşmelerimizi yaptık” dedi.