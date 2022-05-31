Uğurlu Işık kupayı kaptı

sınıf öğrencisi Mecit Taha Işık, İzmir'de düzenlenen Türkiye Bitci Pist Şampiyonasında derece yaparak kupasını aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Bitci Pist Şampiyonasının 1. Ayak Yarışları İzmir Ülkü Park Pist'te yapıldı. Sezonun açılış yarışına ülkenin dört bir yanından sporcular katıldı. sınıf öğrencisi Mecit Taha Işık, 1. Ayar 125 SP Grubu Racing yarışlarında dereceye girdi.

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi'nin kurucusu Gökhan Sarıgül, Işık'ın başarısının kendilerini gururlandırdığı belirterek “Öğrencimiz Mecit Taha Işık bizleri gururlandırmıştır. Öğrencimizi ve değerli ailesini tebrik ediyoruz” dedi.