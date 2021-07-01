Uğurlu öğrenciler kep attı

Okul bahçesinde korona virüs tedbirlerine uyarak yapılan tören ile 2020-2021 eğitim öğretim dönemini bitiren 12. Sınıf öğrencileri, mezuniyet töreninde kep attı.

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi 2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemini yapılan mezuniyet töreni ile tamamladı. Okuldan mezun olan 12. sınıf öğrencileri için okul bahçesinde korona virüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen törene okul yöneticileri, öğretmenleri, bu yıl okuldan mezun olan öğrenciler, öğrencilerin aileleri katıldı.

Okul Kurucusu Gökhan Sarıgül, korona virüs döneminde verdikleri eğitimin başarısına değinerek öğrencilere geleceğe yönelik tavsiyelerde bulundu. Pandemi döneminde verilen eğitim mücadelesi sonunda öğrencilerin ve velilerin büyük zorluklar yaşadığını belirterek öğretmenlerin özverili şekilde çalışması ile eğitimde fire vermeden bir yılın bitmesinden dolayı mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Sarıgül, "Biz öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Ama siz veliler için bugünün ayrı bir önemi var. Biz öğrencilerimizi 12. Sınıftan mezun ediyoruz ama sizler için bugünün ayrı bir önemi var. Sizler 12 yıllık bir emeğin meyvelerini alacaksınız. Mezun olan öğrencilerimiz inşallah bundan sonra istedikleri yerlerde, emek verdikleri yerlerde olurlar. Emeksiz hiçbir şey olmaz. Biz öğrencilerimize hep söylüyoruz. Çalışmadan olmuyor. Çalışacaksınız, başaracaksınız. Yattığınız yerden olmuyor dedik. Ve öğrencilerimiz pandemi şartlarında emin olun çok çalıştılar. Üniversiteye gitmek için çok emek verdiler. Allah hepsinin yolunu açık eylesin. Öğretmen arkadaşlarım, meslektaşlarım. Pandemi şartlarında evlerinde gecenin kaçı olursa olsun. Öğrencileri ile ilgilenmek maddiyatın yanında manevi de bir duygudur. Özellikle ben bir alkışı öğretmenlerimizin hak ettiğine inanıyorum. Ben bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Öğrenci velilerimiz ise çocuklarını okutmak için birçok şeyden feragat ettiler. Ben öğrencilerim adına onlara teşekkür ederim. İnşallah çocuklarımız hayatları boyunca başarılı olacaklar. İnşallah birgün yolumuz kesişecek, buraya gelecekler, belki çalışma arkadaşı olacağız” dedi.

Okul Müdürü Mustafa Başormancı ise konuşmasında öğrenci ve velilerine yönelik olarak geleceğe dair tavsiyelerde bulunarak mezun olan öğrencilerin gelecek yaşantılarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Bayrak ve flama devir teslimin ardından mezun olan öğrenciler, diplomalarını alarak kep attılar.