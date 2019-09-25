Uğurlu öğrenciler kitap okumaya dikkat çektiler

Kitap okumaya dikkat çekmek için düzenlenen “Kitap Benim” etkinliği ile öğrenciler farkındalık oluşturdu.

Uğur Okulları okumanın önemine vurgu yapıyor. Kitap benim projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenler kitapların dünyası ile buluşuyor.

Türkiye genelindeki Uğur Eğitim Kurumlarına ait tüm okullarda aynı saatte başlatılan kitap okuma etkinliğinde öğrenciler ve öğretmenler birlikte kitap okudular.

Düzce Uğur Okulları Genel Müdürü Nazmi Kıran Düzce Belediye binası önünde gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği ile ilgili bilgiler verdi. Kıran, ‘‘Türkiye çapında bütün Uğur Okulları tarafından ‘Kitap Benim' adı altında kitap okumaya dikkat çekmek için bu etkinlik düzenlendi. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte geldik. Etkinliğin amacı; kitap okumayı çok sevmiyoruz. Kitap okumak insanların anlama, ifade etme, kavrama ve muhakeme etme güçlerini artırıyor. Üniversite sınavında muhakeme ve yorumlamaya yönelik soruların çözümünde öğrencilerin eksikliklerini tamamlamalarını istiyoruz. Bu konuya dikkat çekmek amacıyla bütün veliler ve Düzce halkına yapıyoruz. Okulda her gün yaptığımız bir uygulamadır. Sınav denemelerinde de öğrenciler bunların eksikliklerini hissettikleri için bu tür etkinliklere katılıyorlar'' dedi.

Farkındalık oluşturma etkinliği

Düzenledikleri etkinlikle farkındalık oluşturduklarını dile getiren Kıran ‘‘Bir farkındalık oluşturduk. Biz burada kitap okurken vatandaşlardan da yanımıza gelip kitap okumak isteyenler oldu. Çok güzel bir ola. Çok memnun oldu. Bizde umarız daha etkili olur. Belli aralıklarla belli periyotlarla devam edeceğiz” diye konuştu.