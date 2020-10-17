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Uğurlu öğrenciler okul bahçesini ağaçlandırdı

DÜZCE (İHA) – Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, orman yangınları sonucu kaybedilen ağaçların geri kazanımı kapsamında Her fidan bir nefes kampanyasına katılarak okul bahçesinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.


Son zamanlarda artan orman yangınları sonrasında Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, her fidan bir nefes kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında orman yangınları nedeni ile kaybedilen ağaçlar için okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Okul Kurucularından Gökhan Sarıgül yaptığı açıklamada, “ Uğurlu öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz, orman yangınlarında kaybettiğimiz nefesi ülkemize geri kazandırmak amacıyla #HerFidanBirNefes diyor ve okullarının bulunduğu bölgelerdeki bahçe ve parkları ağaçlandırıyor. Bizde Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi olarak okulumuz bahçesinde öğrenci ve öğretmenlerimiz ile birlikte ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdik” dedi.

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