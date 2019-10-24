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Uğurlu öğrenciler sıfır atık için bilgilendirildi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Komisyonu, Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan tarafından hayata geçirilen sıfır atık konusunda Düzce özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerini bilgilendiren komisyon üyesi gençler, yaşıtlarıyla komisyonun çalışmalarını da paylaştılar.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık projesi kapsamında Çocuk Hakları Komisyonu üyesi gençler okullarda eğitim çalışmalarına devam ediyor. Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Serra Küçük ve Başkan Yardımcısı Melisa Alptekin ile birlikte 20 komisyon üyesi, Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerine Sıfır Atık Projesi ile ilgili sunum yaptı. Komisyon üyeleri faaliyetleri konusunda da öğrencileri bilgilendirdiler. Okul Müdürü Mustafa Başormancı, programı gerçekleştiren komite üyelerine teşekkür etti.

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