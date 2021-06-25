Uğurlu öğrenciler YKS öncesi stres attı

sınıf öğrencileri hafta sonu yapılacak olan YKS sınavı öncesinde düzenlenen etkinlikte stres attı.

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi tarafından okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler bir yılın stresini attı. YKS öncesi 12. sınıf öğrencileri ve yaz kursuna katılan tüm 9. 10.11.sınıflar öğrencileri moral ve motivasyon amaçlı mangal partisinde gönüllerince eğlendiler. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler keyifli bir gün geçirdiler.

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi Kurucusu Gökhan Sarıgül, sınava girecek öğrencilere başarılar dilerken “Sınavı kazanamamayı her şeyin sonu olarak düşünmeyin. Herkesin zaman zaman başarısız olabileceğini bilmeli ve kabullenmelisiniz. Bundan sonrası tamamen psikolojik. Sınavda ter dökecek tüm öğrencilere başarılar dilerim” dedi.