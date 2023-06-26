Ulaşım bayramın ilk 3 günü ücretsiz

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi iştirak şirketi Ulaşım A.
Ş. Kurban Bayramının ilk 3 günü toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla çalışma başlatan iştirak şirketi Ulaşım A.Ş., Kurban Bayramının ilk 3 gününde tüm vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabileceğini duyurdu.
Vatandaşlar, 28 Haziran Çarşamba gününden başlayarak, 30 Haziran Cuma günü saat 24.00'a kadar Düzce Ulaşım A.Ş bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarından 3 gün boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek.