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Ulaşım saatlerinde yeni düzenleme yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından ulaşım saatlerinde yeni düzenleme yaptı.

Buna göre sabah, öğlen ve akşam saatlerinde hatlarda düzenleme yapıldı.


Korona virüs salgını sonrasında uzun bir aranın ardından uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce Belediyesi'de ulaşım saatlerinde yeni düzenleme yaptı. Yapılan düzenlemeler kapsamında en erken 07.30'da en geç ise 16.30'da seferler olacak. Sadece Düzce Üniversitesi bölgesinde 20.10 ve Yeşiltepe bölgesine 19.30'da tek seferler olacak.

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