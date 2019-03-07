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Ulaştırma Bakanı Turhan, vatandaşlara kandil simidi dağıttı

DÜZCE(İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Düzce’de kandil programına katıldı ardından vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

DÜZCE(İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Düzce'de kandil programına katıldı ardından vatandaşlara kandil simidi dağıttı.


Düzce'de ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan akşam namazından sonra Cedidiye Camisi'nde Regaip Kandili nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Bakan Turhan cami önünde bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, kandillerini kutladı ardından kandil simitlerini AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü ile birlikte dağıttı. Ardından Bakan Turhan Düzce'den ayrıldı.

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