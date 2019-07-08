İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ülgen ve Sivrikaya OSBÜK Genel Kuruluna katıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sivrikaya Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) genel kuruluna katıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sivrikaya Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun (OSBÜK) genel kuruluna katıldı.


Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu OSBÜK'ün 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'nin dört bir yanındaki OSB Başkanlarının, delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurulda, Düzce Ticaret ve Sanayi odasından Gümüşova OSB Mütevelli Heyet Üyeleri Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sivrikaya da hazır bulundu.


DTSO Başkan Yardımcı Ümit Ülgen, organize sanayi bölgelerinin Türkiye için önemi olduğunu belirterek genel kurulda tekrar OSBÜK Başkanı seçilen Memiş Kütükcü'ye görevinde başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.