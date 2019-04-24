Ülkemizi yabancı uyruklu öğrencilere anlattı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz, Uluslararası Öğrenciler Akademisi projesi kapsamında Türkiye'de yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrencilerle uluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın (YTB) organizasyonu ile oluşturulan Uluslararası Öğrenciler Akademisi projesi kapsamında gerçekleştirilen programda, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu, ülkemizin kültürel ve yumuşak güç potansiyelini göz önüne alarak örnekler eşliğinde katılımcılara anlattı.