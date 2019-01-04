Ülkü Ocaklarından Başkan adayı Bıyık'a destek

Düzce Ülkü Ocakları teşkilatı MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı emanet etti.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Düzce Belediye Başkan Adayı olarak MHP Genel Merkezi Erdoğan Bıyık isminde müteakip kaldı. Seçim çalışmalarına ağırlık veren Erdoğan Bıyık'a destek ziyaretleri gelmeye devam ediyor.

Düzce Ülkü Ocakları Başkanı Ayhan Bülbül ve teşkilat üyeleri MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti. Ziyarette Ülkü Ocakları Düzce Şube Başkanı Ayhan Bülbül Erdoğan Bıyık'a Kur'an-ı Kerim ve rengini aziz şehitlerimizden alan Türk Bayrağı emanet etti.

Kur'an-ı Kerim'i Türk Bayrağına saran ve öperek Erdoğan Bıyık'a emanet eden Ayhan Bülbül, “Genel Merkezimiz sizi Düzce Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi. Ülkü Ocakları olarak her zaman yanınızdayız ve destekçiniziz. Bu desteği göstermek ve kutsal değerlerimizi size emanet etmek için ziyaret gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Kutsal emanetleri öperek alan Erdoğan Bıyık ise konuşmasında, “Bende bana emanet etmiş olduğunuz Türk Bayrağımızı ve Kur'an-ı Kerim'i en güzel köşemizde saklayacağım. Bizlere vermiş olduğunuz bu değeri ve kutsal emanetleri en güzel köşemizde muhafaza edeceğiz. Bu desteğinizden dolayı da sizlere teşekkür ederim diye konuştu.