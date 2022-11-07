Ulusal kalite sertifikaları dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – 2021 Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi Sertifikası almaya hak kazananlar için Düzce'de belge töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2009 yılından bu yana yürütülen ve öğretmenlerin öğrencileriyle beraber yurt içi ve yurt dışındaki ortaklarıyla birlikte proje yaptıkları, kişisel ve mesleki gelişimlerini arttırdıkları faaliyetler tamamlandı.

Düzce'de eTwinning faaliyetleri çerçevesinde projeler yaparak, ders tasarımlarını planlarken yenilikçi yöntemleri kullanan ve öğrenme ortamını aktif bir ortama dönüştüren öğretmenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2021 yılında 84 öğretmen, 2022 yılında ise 211 öğretmen üretmiş oldukları projelerle Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazandı. Kalite etiketi almaya hak kazanan 84 öğretmene "2021 Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi Sertifikaları" Vali Cevdet Atay verildi. Atay, sertifika programının ardından Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde "2021 Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi" almaya hak kazanan projelerin tanıtımının yapıldığı sergiyi de ziyaret etti.