Ulusal orman envanteri çalışmaları devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Ülkenin orman varlığını arttırmak, ormanların sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını ve sürekliliğini sağlamak için ulusal orman envanterinin yapılması çalışmalarına Düzce ve Bolu'da devam ediliyor.

Çalışmalar, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Orman envanteri ölçümleri yapılarak, orman kaynaklarının alan, hacim, büyüklük ve kalite sınıflarına bağlı olarak nitelik ve nicelik bilgileri tespit edilerek, raporlanacak. Çalışmalarla, orman varlığının mevcut durumuyla ekosistem, hava kirliliği ve genel düzenleyici faydalarındaki verimliği, ülkenin orman ürünlerinden elde edilen hammadde kaynağına olan ihtiyacının karşılanmasındaki yeterliliği, insanların ormanlardan beklentileri ve ihtiyaçları, yaban hayatı gibi diğer alanları da kapsayacak şekilde mevcut durumunun değerlendirilmesi yapılacak.