Uluslar arası sıralamalarda Düzce Üniversitesi yükselişini sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi, uluslararası sıralamalar konusunda önemli bir organizasyon olan Times Higher Education tarafından yayınlanan World University Rankings 2021'de “sanayi geliri” kategorisindeki sıralamasıyla, bölgesel odaklı kalkınma misyonunda istikrarlı gelişimini kanıtladı.

Düzce Üniversitesi, ilk kez katıldığı organizasyonda, hem Türkiye hem de çeşitli kategorilerdeki dünya sıralamalarında gelişimini ve yükselişini sürdürdü. 93 ülkeden 1.527 üniversitenin sıralamaya hak kazandığı listede; sanayi gelirinde dünyada 258. sırada yer alma başarısı gösteren Düzce Üniversitesi, diğer kategorilerde de 1000-1500 arasında kendine yer buldu. Ayrıca dünya sıralamasında az sayıdaki Türk üniversiteleri arasına da adını yazdıran Düzce Üniversitesi, nitelikli bilimsel araştırmaları, katma değerli çalışmaları ve bölgesel kalkınmaya olan katkılarının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Düzce Üniversitesi, önümüzdeki dönemde de Times Higher Education tarafından dünya üniversitelerinin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkilerinin ölçüldüğü World Impact Rankings sıralamasına da başvurusunu gerçekleştirerek ihtisaslaşma alanındaki çalışmalarının sıralamalardaki etkisini deneyimleme imkânı elde edecek.