Uluslararası alanda başarılı çalışmalarını sürdürüyor

Dr. Yaşar Selman Gültekin “CA21125 – European Forum for Revitalisation of Marginalised Mountain Areas (MARGISTAR)" başlıklı COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği) aksiyonuna yönetim komitesi üyesi olarak kabul edildi.

Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin; Fransa, Belçika, Almanya, İtalya, İspanya ve Finlandiya başta olmak üzere toplam 27 ülkenin yer aldığı aksiyonda, üye ülkelerin temsilcilerinin 11 Ocak 2023 tarihinde katıldığı oylama sonucunda, oy birliği ile "Knowledge Synthesis and Co-Creation with Stakeholders" başlıklı çalışma grubu ikinci lideri olarak seçildi.

Bilim ve teknolojide Avrupa'da iş birliği için oluşturulmuş ve araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan hükümetler arası bir kuruluş olan COST, İlk toplantısını Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin'in katılımı ile 16 Eylül 2022 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirdi. Uzun süre devam edecek olan aksiyon programı 2026 yılı sonunda bitirilecek.

Avrupa Birliği ülkeleri ve asosiye ülkelerden araştırmacıların katılacağı, AB tarafından fonlanacak uluslararası toplantıların, kısa süreli eğitimlerin ve çalışma grubu toplantıları gibi bazı bilimsel etkinliklerin Düzce Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.