Uluslararası öğrenciler buluşması gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdüren uluslararası öğrencilerin sorunlarının tespit edilmesi, çözülmesi ve bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla düzenlenen “Uluslararası Öğrenciler Buluşmaları” gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Reşat Ekinci ile Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç'in açılış konuşmasıyla başlayan programda, kamu kurumları temsilcileri öğrencilere sundukları hizmet ve imkanlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Uluslararası öğrencilerin; barınma, burs, ikamet, eğitim, güvenlik ve ulaşım gibi konularda ilettiği sorun ve görüşler dinlenerek kurum yöneticileri tarafından çözüm önerileri görüşüldü.

Uluslararası öğrenciler; Ülkemizin, Düzce'nin ve Düzce Üniversitesi'nin uluslararasılaşmasına katkı sağlayan program ile soru, görüş, öneri ve fikirlerini Üniversite ve Şehir yöneticilerine iletme imkanı yakaladıkları için yetkililere teşekkür etti.