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Uluslararası öğrenciler Düzce Üniversitesi öğrencisi olmak için ter döktü

Kurulduğu günden beri aldığı yerinde kararlarla ilerlemesini ve büyümesini hızla sürdüren Düzce Üniversitesi, uluslararası alanda da öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.


Uluslararası öğrenci alımı için 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nda 46 ön lisans programı ve 72 lisans bölümü olmak üzere toplam, 670 kontenjan açılan Düzce Üniversitesi'nde, 64 farklı ülkeden yaklaşık 2.500 yabancı uyruklu öğrenci, Düzce Üniversitesi'nde eğitim görmek için Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı'na (DÜ-YÖS) girdi.


Başvuruda bulunan adayların çoğunluğu komşu ülkelerden olmakla birlikte, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Portekiz, Çin, Japonya, Bangladeş, Tayland, Surinam, Burkina Faso, Avustralya ve Brezilya gibi dünyanın her kıtasından öğrenci sınavda ter döktü.


DÜ-YÖS, ülkemizde Düzce, Ankara, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa illeriyle birlikte; Duisburg/Almanya, Bakü/Azerbaycan, Tiflis/Gürcistan, Mogadişu/Somali, Tebük/Suudi Arabistan, ve Gümülcine/Yunanistan olmak üzere, toplam 13 sınav merkezinde de eş zamanlı olarak yapıldı.

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