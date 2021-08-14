Uluslararası öğrenciler için önemli bir protokole imza atıldı

Uluslararası öğrencilere akademik eğitimin yanında; sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin de yapılmasının sağlanacağı ve öğrencilere birçok kolaylık getirecek. Gerçekleştirilen protokolde, Düzce Üniversitesi'nde okuyan yabancı uyruklu öğrencilere; rehberlik, danışmanlık yapılarak, oryantasyonlarını sağlamak. Öğrenci buluşmalarını düzenlemek, bilimsel kültürel, sosyal ve sportif alanlarda ortak projeler yürütmek. Ayrıca protokolde; uluslararası öğrencilere hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve vize, oturma izni, sağlık sigortası ile diğer resmi işlerde rehberlik yapılması gibi öğrencilerin akademik ve gündelik hayatlarını kolaylaştıracak birçok konu yer alıyor.

Protokolü Düzce Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Uluslararası Öğrenci Derneği adına ise Dernek Başkanı Çoşkun Zabunoğlu imza attı. Protokolde; Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci, Öğr. Gör. Dr. Mert Kaleci ve Düzce Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Sagi Nabiyev de hazır bulundu.