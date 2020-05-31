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Uluslararası toplantı online gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının da içerisinde olduğu uluslar arası web desing and development for beginners eCourse projenin üçüncü toplantısı online olarak gerçekleştirildi.


Düzce Ticaret ve Sanayi odasının da proje ortaklarından birisi olduğu Uluslar arası projede Yunan ve Romen ortakların da katıldığı üçüncü toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda proje ortaklarının hazırladığı fikri çıktıklarının modüllerinin birer taslaklarının yapılması ile Türk Ulusal Ajansı ile diğer ortakların uygun görmesi halinde 13 modülün Eylül 2021 yılına kadar tamamlanması için görüş alış verişinde bulunuldu.

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