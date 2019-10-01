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Umut ışığı her yerde

Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi, hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor.


Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi, hiçbir ayrım gözetmeden yardımseverler adına yakışır çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim olarak yardım ve desteklerini çeşitli şekilde sürdüren birim yönetimi yardıma muhtaç aileler için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Umut Işığı Birimi, yaptıkları çalışmalar neticesinde son olarak maddi durumu zor durumda olan ailenin okul çağındaki çocuklarına yardımsever vatandaşların desteği ile kırtasiye kıyafet yardımında bulundu. Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birim Koordinatörü Nursen Yanmaz yaptığı açıklamada, hayırseverlerin gönderdiği her türlü yardımı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

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