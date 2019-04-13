Ünicersitesi Orman Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği

Orman Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Orman Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Necmi Aksoy, Doç. Dr. Engin Eroğlu ile öğretim elemanları katıldı.

Protokol öncesi açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile bugüne kadar önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, imzalanan protokolle bu çalışmaların resmiyete döküldüğünü ifade etti. Protokolün her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunan Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, protokolde emeği geçenlere ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ise yaptığı konuşmasında, bilim yuvası üniversitelerle çalışmanın kendileri için bir avantaj olacağını belirterek, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalayan Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'ne ve çalışanlarına teşekkür etti.

Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu ile Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'in imza attığı protokol; iki taraf arasında iş birliğinin sağlanmasını, ormancılık alanındaki sorunlara çözümler üretilmesini, öğrencilerin ve uygulayıcıların ormancılık alanında yapılacak olan uygulamalara bilimsel bir bakış açısı kazandırmasını amaçlıyor.