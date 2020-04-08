İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversite bölgesinde hayvanlara mama dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi bölgesinde bulunan hayvanlara mama dağıttı.


Korona Virüs tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından bahar döneminin kapatılmasının ardından Düzce Üniversitesi bölgesindeki öğrenciler de memleketlerine dönmüştü. Sokak hayvanları ise yemek bulma konusunda sorun yaşıyordu. Bu konu ile ilgili olarak Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede sokak hayvanlarına mama dağıtım çalışması gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.