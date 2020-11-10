Üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

Düzce Üniversitesi Korona virüsün gölgesinde bazı bölümler için hibrit eğitime başladı. Güz dönemi akademik dönemi içinde Düzce Üniversitesi bölgesinde güvenlik önlemleri alınması ve uygulanması için Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya ve Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda Üniversite bölgesinde uygulanacak Güvenlik önlemleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.