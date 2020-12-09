Üniversite hastanesinde 14 bin test yapıldı

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kasım ayı hasta giriş çıkış verilerini paylaştı. Buna göre hastaneye 33 bin 870'i ayaktan 7 bin 381'i acil hasta olmak üzere toplam 41 bin 251 hasta başvuru yaptı. Kasım ayında bin 803'ü yatan 741'i günübirlik olmak üzere toplam 2 bin 544 kişi tedavi edildi. Araştırma hastanesine Sakarya, Zonguldak, İstanbul, Bolu, Ankara ve Kocaeli'den 6 bin 798 hasta başvurdu. Bu hastaların en yoğun geldiği Şehir ise yüzde 26 ile Zonguldak, yüzde 18 ile İstanbul ve yüzde 11 ile Sakarya oldu. 930'u ameliyat, 389'u Endoskopik işlem olmak üzere toplam bin 319 işlem yapıldı. 133 doğum yapıldı. Bin 246 tıbbi onkoloji, 828 diyaliz hastasına bakıldı. 50 uyku tetkiki, 14 bin 832 Korona virüs testi yapıldı. 397 anjiyo yapıldı.