Üniversite ile lise arasında eğitim işbirliği

Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen protokolde Düzce Üniversitesi adına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi adına ise Mehmet Dişçi imza attı.

Eğitim Fakültesi ile Turgut Özal Anadolu Lisesi arasındaki iş birliği ve düzenlenecek eğitim faaliyetleri ile ilgili esas ve yükümlülükleri belirlemeyi amaçlayan protokol ayrıca; Eğitim Fakültesi ile Turgut Özal Anadolu Lisesi arasında ihtiyaca uygun olarak öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi yönünde tarafların, seminer, hizmet içi eğitim, araştırma, akademik ziyaretler, gözlem, görüşme vb. konularla ilgili tarafların sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsıyor.

Protokol dahilinde “Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim, eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programının zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi veya eğitim öğretim desteği sağlanması konularında Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından uygun görülen şartlarda uzmanlık desteği sağlanacak. Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencilerinin Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademik birimlerini ziyaret etmesine ve birimlerde bulunan eğitim olanaklarını kullanmalarına, Eğitim Fakültesi tarafından uygun görülen şartlarda imkan tanınacak. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi tarafından ulusal veya uluslararası kaynaklardan finanse edilmek üzere ortak proje önerileri hazırlanması, yürütülmesi, uluslararası programlara birlikte proje sunulması hususlarında taraflarca uygun görülen çerçevede iş birliği yapılabilecek” gibi çalışmalar yapılacak.