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Üniversite öğrencileri anaokulu öğrencileriyle kültürel çalışmalara imza attı

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Polimer Teknolojisi ile El Sanatları Programı öğretim elemanları ve öğrencileri, Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu’nda bilimsel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Polimer Teknolojisi ile El Sanatları Programı öğretim elemanları ve öğrencileri, Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu'nda bilimsel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirdi.


Anaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte; Düzce Üniversitesi öğrencileri ile öğretim elemanları, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi hedef edinen Uygulama Anaokulu'nda çocukların bilimsel ve sanatsal gelişimine yönelik çalışmalara imza attı.


Minik öğrenciler; “Deneysel Kimya” ve “Ebru Sanatı” ile workshop çalışmalarına katıldılar. Kimyasal deneylerin gösteriminde öğrencilere; zararlı yiyecek ve içeceklerin anlatılarak, yoğunluk farkları çalışmaları, günlük hayatta tüketilen gıda ve temizlik malzemelerinin kullanılması gibi bilgiler paylaşıldı. Ayrıca renklerin birbirine dönüşümleri, hayatımızda oksijenin önemi gibi her yaş grubunun kullanabileceği bilgiler de anaokulu öğrencilerine anlatıldı.


Kimyasal deneylerin sonunda minik öğrencilere yönelik düzenlenen ebru etkinliğine geçildi. Öğrencilerin de aktif bir şekilde katıldığı etkinlikte; su üzerinde oluşturulan desen ve renklerin kağıda nasıl aktarıldığı uygulamalı olarak gösterildi. Her bir öğrenci ile ayrı ayrı ebru çalışması gerçekleştirilen etkinlikte, hem okul personeli hem de öğrenciler programdan çok memnun kaldıklarını ifade ettiler.


Öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan etkinlikte; Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu Müdürü Zeynep Özçelik ve anasınıfı öğretmenleri, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğrencileri; İmran Öztürk, Hayri Can Tütüncü ile öğretim elemanları; Doç. Dr. Haydar Göksu ve Öğr. Gör. Sedat Kaya yer aldı.

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