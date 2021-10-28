Üniversite öğrencileri cumhuriyetin ilanını gökyüzüne balon bırakarak kutladı

yılı Düzce'de kız öğrenci yurdunda coşkuyla kutandı. Ay yıldızlı tişörtler giyen öğrenciler, ellerine aldıkları Türk bayrağı motifli balonları marşlar eşliğinde gökyüzüne bıraktı. Kız öğrencilerin koreografisi drone ile havadan da görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Düzce'de düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. Bayrama bir gün kala Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler de cumhuriyet coşkusuna hazırladıkları gösteri ile ortak oldu. Yurtta kalan öğrencilerden 98'i, ay yıldızlı tişörtler giyerek yurt bahçesinde ay yıldız motifi yaptı. Öğrenciler ayrıca çalan marşlara Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Marşın sonunda öğrenciler ellerinde tuttukları Türk bayrağı motifli balonları gökyüzüne bıraktı.

Etkinlikte konuşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Cumhuriyetimizin 98. yılına istinaden bugün 98 öğrencimizle 98 adet Türk bayraklı balonumuzu semaya bıraktık. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere savaşta şehit olan tüm ecdadımızı yad ettik. İnşallah Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak. Gençlerimizle birlikte ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak ve gençlerle birlikte biz bu memleketin daha ileriye gitmesi için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Öğrencilerin KYK yurdu önünde yaptıkları Türk bayrağı koreografisi drone ile havadan da görüntülendi.