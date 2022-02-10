Üniversite öğrencileri hem okuyup hem iş tecrübesi kazanacak

Düzce'de üniversite öğrencilerinin iş tecrübesi kazanmaları ve sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla "İstihdam Meleği" projesi hayata geçirildi.

Valilik, Düzce Üniversitesi ve Düzce Ticaret Odası işbirliğince, "İstihdam Meleği (İS-ME)" projesi başlatıldı. Projeye ilk etapta kentte üretim yapan 12 firma dahil oldu. Proje kapsamında üniversite öğrencileri ilgili olduğu firmalar ile eşleştirilecek.

İş dünyasını ve disiplini yerinde öğrenecek olan öğrenciler, sektördeki eğiticilerden yerinde uygulamalı ders alacak. Projenin imza törenine; Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve 12 firmanın yetkilisi katıldı.

"Türkiye'de ilk ve tek proje"

Projenin Türkiye'de ilk ve tek olduğuna dikkat çeken Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Mesleki eğitim sorununu ortadan kaldıracak bir proje oldu. Bölgenin en önemli sorunlarından birisi istihdam. Biz istihdamı arttırmak için böyle bir çalışma yaptık. İşsizliği bütün kötülüklerin anası olarak görüyorum. Ülkemizde işsizlik ile ilgili çokça parametre var. Sektörden sektöre farklı sorunlar var. Nitelikli istihdamı konuşmaya başladık. Sanayileri ziyaret ettik. En büyük sorun; sanayilerde çalışacak iş gücü sorunu. Bizde bu konu üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik. İstihdam Meleği projesini bu şekilde hazırladık. Proje kapsamında öğrencilerimiz bölümleri ile eşleştirilerek, sanayilere gidip eğitim alacaklar. Bu; sadece staj, iş yer eğitimi veya kısmi zamanlı çalışma gibi uygulamaları içeren tek başına uygulamalı bir mesleki eğitim modeli değildir"

"2023 yılına kadar Düzce'de 7 bin 500 personel gerekiyor"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ise proje kapsamında sanayilerde istihdam edilecek personelin birebir eğitimler ile direkt sanayicilerin istediği şekilde eğitileceğini ve istihdamın artacağını belirterek, "Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak üniversite-sanayi işbirliğini geliştirdik. Nerelere geldiğimizi hep beraber gördük. Ara eleman lazım olduğunu gördük. Hemen bu konu üzerinde çalışmalar yaptık. Türkiye'nin tamamı Düzce'yi konuşuyor. Sanayicileri artık seçerek alıyoruz. Üniversite ile bir çok çalışma yaptık. Ticaret Kanunları yeniden yapılandırılıyor. Biz şimdiden bu yapılandırmayı yaptık. Her fabrikaya gidip incelemelerde bulunuyoruz. 2023 yılının sonuna kadar 7 bin 500 personele ihtiyacımız var. Üniversitemiz işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında sanayilerin istihdam sorununu ortadan çıkaracak. Kadın ve erkek ayrımcılığını da ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.

İmzalanan protokole göre, projeye ilk etapta 200 öğrenci dahil edilecek.