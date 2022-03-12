İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üniversite öğrencileri Jandarmayı öğrendi

Düzce’de jandarma komutanlığı birimleri üniversite öğrencilerine jandarma teşkilatını anlattı.

Düzce'de jandarma komutanlığı birimleri üniversite öğrencilerine jandarma teşkilatını anlattı. Üniversitedeki eğitimde jandarma okulları, jandarmanın görevlerinin yanı sıra KADES uygulaması tanıtıldı.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Çevre Koruma Timi, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği ekipleri, Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencilerine jandarmanın görevleri ve önemi, jandarma okullarına başvuru koşulları ve okullarda verilen eğitim hakkında eğitim verdi. Ayrıca üniversitede bulunan öğretmenler ve kız öğrencilere de kısa KADES olan Kadın Destek Uygulaması anlatılarak cep telefonlarında da uygulamayı indirdiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.