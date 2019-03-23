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Üniversite öğrencileri Nevruz Bayramını kutladı

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Konuralp yerleşkesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, Nevruz Bayramı kutlama programı düzenledi.

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Konuralp yerleşkesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Nevruz Bayramı kutlama programı düzenledi.


Öğrenciler ilk olarak Saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşını okudular. Sonrasında başlayan nevruz kutlamalarında öğrenciler, alanda ateş yakarak üzerinden atladı. Üniversitemiz Okçuluk Kulübü'nün ve Düzce Belediyesi Mehteran ekibinin gösterilerinin sergilendiği etkinlikte, Düzce Üniversitesi öğrencileri baharın gelişini birlikte kutlamanın sevincini yaşadı.

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