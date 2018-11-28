Üniversite öğrencilerine fotoğraf teknikleri anlatıldı

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirilen seminerde, fotoğraf çekimi tekniklerinden bahseden Özel Çelik, bilgi ve deneyimlerini, Düzce Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı. Fotoğraf makinelerinin; jpeg, Tıff ve raw olmak üzere 3 ayrı boyutta fotoğraf çektiğini söyleyen konuşmacı, fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gereken kurallara değindi. Fotoğraf tekniklerinden diğerinin Diyafram ayarı olduğunu dile getiren davetli konuşmacı, “Diyafram, objeden yansıyan ışınların aynanın üzerine ne yoğunlukta düşeceğini belirleyen sisteme denir. Diyafram, ışığın yoğunluğunu ve net alan derinliğini kontrol eder. İki temel fonksiyonu vardır. Değeri ise makinelerimizde F ile gösterilir” şeklinde konuştu.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken noktanın ise Estantane olduğunu söyleyen Özel Çelik, “Estantane, temel olarak deklanşöre bastığımızda, perde açılıp kapanarak sensöre ne kadar süre ışık düşeceğini belirler. Buna aynı zamanda pozlama süresi de denilmektedir. Temel olarak bunları bildiğimiz zaman istediğimiz tarzda fotoğraf çekmemize yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Örnekler üzerinden faydalı bilgiler paylaşan Düzce Fotoğraf Gönüllüleri Derneği Başkanı Özel Çelik'e Prof. Dr. Ferhat Özgür ve Dr. Öğr. Üyesi Seniha Ünay tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.