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Üniversite öğrencilerine katılım bankacılığı ve kariyer olanakları anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen “Katılım Bankacılığı Uygulamaları ve Kariyer Olanakları” başlıklı program online olarak gerçekleştirildi.


Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İstemi Çömlekçi'nin açılış konuşmasıyla başlayan programda, Özel bir bankanın Ticari Şube Müdürü Fatih Solmaz bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Katılım bankasının İslami bankacılık ismiyle özdeşleştirildiğini belirten Fatih Solmaz, bu sistemi modern bankacılık işlemlerinin İslam'ın esaslarına göre dizayn edilerek yürütülen bir sistem olarak açıkladı. İlk olarak Mısır, Pakistan ve Malezya'da başlayan katılım bankacılığının, Türkiye'de 1985 yılında hayata geçtiğini ifade eden davetli konuşmacı, kamuda ise 2014 yılında bankaların kurulduğunu sözlerine ekledi. 426 milyar TL aktif büyüklüğe sahip katılım bankalarının ürünleri, kredi, mevduat işlemleri ve kariyer olanakları hakkında da önemli bilgiler aktaran Fatih Solmaz, iş hayatındaki yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaşarak Düzce Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

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