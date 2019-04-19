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Üniversite öğrencilerine kefir yoğurdu ikram edildi

Düzce Üniversitesi’nde sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek için kefir yoğurdu ikram edildi.

Düzce Üniversitesi'nde sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek için kefir yoğurdu ikram edildi.


Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen “Kefir Yoğurdu” etkinliği, Sosyal Tesisler Yemekhanelerinde gerçekleştirildi. Etkinlikte kullanılacak kefir yoğurtlarının paketlenmesi ve üretilmesi Çamlıbel Süt ve Süt Ürünleri desteği ile gerçekleştirilmiş olup etkinliğin temel amacı, kültürel olarak alışık olmadığımız bir tat olan kefirin ve kefirden üretilen kefir yoğurdunun, üniversite personeli ve öğrencilerine tattırılması ve bu fermente süt ürünlerine olan farkındalığın arttırılması şeklinde ifade edildi.

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