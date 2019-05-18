Üniversite öğrencilerinin hasat mevsimi verimli geçti

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte; öğrenciler, bir yıl boyunca öğrendiklerini izleyicilerle buluşturdu. Yönetmenliğini Düzce Üniversitesi Müzik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Çokamay'ın yaptığı ve iki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde; öğrencilerimizin oluşturduğu çok sesli koromuz, Kerimoğlu Zeybeği, Gülümse Dünya, Bülbülüm Altın Kafeste adlı eserleri seslendirdi.

S olo eserlerin seslendirildiği konserin ikinci bölümünde, öğrenciler bir birinden başarılı performanslar sergileyerek katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Konser sonunda kısa bir açıklama yapan Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Çokomay, “Bölümümüz Türk Müziği bölümü, ancak biz gördüğünüz gibi dünya klasiklerinden de eserler seslendiriyoruz. Çünkü siz kendinizi tanıtmak istiyorsanız, karşıdakini de tanımak zorundasınız. Bu şekilde Türk müziğini dünyaya tanıtabiliriz. Bu konserde emeği geçenlere, öğrencilerime ve siz katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.