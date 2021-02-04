Üniversite Sanayi işbirliği konuşuldu

Toplantıda üniversite ile iş birliği yapabilecek alanlar üzerinde istişare yapıldı.

2021 yılının ilk Akreditasyon İzleme Komisyonu toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıya Düzce Üniversitesi'nden davet edilen Prof. Dr. Ayhan Şamandar, DTSO Akademik Danışmanı Doç. Dr. İstemi Çömlekçi ve Doç. Dr. Yunus Biçen katılım sağladı.

Toplantıda; 2021 iş planı için planlanan faaliyetler konusunda bilgi verilirken faaliyetler içerisinde üniversite ile iş birliği yapabilecek olanlar üzerinde istişare yapıldı. Planlanan faaliyetler içerisinde Düzce Üniversitesi'nin sağlayabileceği desteklerin performans hedeflerinin gerçekleşmesi ve Üniversite - Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesinde çok önemli katkılar sağlayacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Bu yıl yapılacak faaliyetlerden birisi olan Sektörel SWOT Analizi Çalışması için hazırlanacak yol haritası için tekrar bir araya gelinmesine karar verildi. Bu çalışmanın özellikle pandemi sonrası oluşan yeni iş ortamının gerektirdiği ihtiyaç ve beklentilerin tespit edilmesi konusunda da önemli bir başvuru kaynağı olması gerektiğinin de altı çizildi.