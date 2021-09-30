İhlas Haber Ajansı

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Üniversitede yapılan çalışmalar değerlendirildi

DÜZCE (İHA) – 4 Ekim’de yüz yüze eğitime başlayacak olan Düzce Üniversitesi’ndeki son çalışmalar, Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet tarafından değerlendirildi.

DÜZCE (İHA) – 4 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak olan Düzce Üniversitesi'ndeki son çalışmalar, Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet tarafından değerlendirildi.


Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Jandarma Komutanı Alb. Naci Akkaş ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyaret ederek, okulda yapılan son çalışmaları değerlendirdi. Tüm önlemlerin alındığını belirten Çakar, herhangi bir sıkıntı veya sorunun olmadığını belirterek, ziyaretlerinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

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