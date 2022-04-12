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Üniversiteler birliği toplantısı Kocaeli'nde düzenlendi

Düzce Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı.

Düzce Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı.


Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın katıldığı toplantı; üniversitelerin birikimlerini bir araya getirerek ortak bilimsel çalışmalar yapmak, ortak lisansüstü programlar açmak, ön lisans, lisans öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemek amacıyla düzenli olarak farklı şehirlerde gerçekleştiriliyor. Karşılıklı bilgi alış verişinin ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıdan sonra katılımcı üniversite rektörleri, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün eşliğinde Kocaeli Üniversitesi'nin birimlerini ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

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