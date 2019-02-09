Üniversiteler; eğitim, araştırma ve kalkınma alanında katkı sağlayacak

Dr. Naci Gündoğan, üniversitelerin bir kısmının eğitim, bir kısmının araştırma, bir kısmının ise bölgesel kalkınma alanlarında ülkemize katkı sağlayacağını söyledi.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında ihtisas üniversitesi seçilen yükseköğretim kurumlarını ziyaret ve faaliyet performanslarını izleme toplantılarının ilki, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ihtisas üniversitesi seçilen yükseköğretim kurumlarının ilk tecrübe paylaşım toplantısına ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduğunu belirterek başarılı ve verimli bir toplantı olmasını temenni etti.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Dr. Naci Gündoğan, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında desteklenen üniversitelerin faaliyet performanslarının izlenmesi ve tecrübe paylaşımı için planlanan toplantının ilkine ev sahipliği yapan Düzce Üniversitesi'ne YÖK ve ihtisas üniversiteleri adına teşekkür etti.

Yükseköğretim sisteminde birçok yenilikçi uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Naci Gündoğan, eğitim-öğretimde kalite, çeşitlilik ve bölgesel kalkınmanın önemine değindi. En önemli yapısal değişimin ihtisaslaşma çalışmaları olduğuna dikkat çeken Gündoğan, proje ile üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma dışında bulunduğu bölgenin potansiyelini etkin kullanma, bölgenin ihtiyaç duyacağı insan kaynağını değerlendirme gibi olanaklar sağlayacağını söyledi. Tüm üniversitelerin aynı misyona sahip olmasının gelişmeye engel olacağı tespitinde bulunan Prof. Dr. Naci Gündoğan, üniversitelerin bir kısmının eğitim, bir kısmının araştırma, bir kısmının ise bölgesel kalkınma alanlarında ülkemize katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

2015 yılında YÖK ve Kalkınma Bakanlığı'nın devlet üniversitelerine yönelik “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi”ni başlattığını dile getiren Gündoğan, 2016 yılında 5, 2018 yılında da 5 olmak üzere 10 üniversite ile sürece devam ettiklerine işaret etti. 2023 yılı hedeflerine ulaşmada nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücünün önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Naci Gündoğan, projeye destek olanlara teşekkür etti.

Rektör Çakar "14 işbirliği sözleşmesi imzaladık"

Birinci oturumla devam eden programda ihtisaslaşmayla ilgili ilk sunumu, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar gerçekleştirdi. Rektör Çakar; sağlık ve çevre alanında desteklenen Düzce Üniversitesi'nin, paydaşlar ve bölgesel aktörlerle yaptığı istişareler sonucunda ihtisas alanını; sağlık konusunda “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT)”, çevre konusunda ise “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı” alanı olarak belirlediğini ifade etti. Ülkemizin GTT alanındaki ihtiyacının ve bölgenin sağlık ve turizm konusundaki potansiyelinin bulunması nedeniyle bu alana yöneldiklerini söyleyen Prof. Dr. Çakar, bu kapsamda 14 iş birliği sözleşmesi imzaladıkları bilgisini paylaştı.

"Fındığı alternatif ürünler"

Bölgenin en önemli tarım ürünü fındığa alternatif ürün geliştirmeyi öngördüklerini dillendiren Çakar, bu amaçla tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, tıbbi mantar ekimi faaliyetleriyle bölgesel kalkınmaya önemli boyutta etki etmeye çalıştıklarını vurguladı. 6 çeşit bitkide hasat, 27 bitkide de verim almayı başardıklarının altını çizen Rektör Çakar, sanayicilerle birlikte Ar-Ge çalışmalarını yatırıma dönüştürdüklerini dile getirdi. Çiftçilerle sözleşme imzaladıklarını ifade eden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, onlara fide temini, eğitim, toprak analizi, hasat, kurutma ve satış dahil her aşamada destek oldukları vurgusunda bulundu. Markalaşma aşamasının tamamlandığını belirten Rektör Çakar, Dulife markasının Düzce Üniversitesi'nin ana markası olduğunu, Dulife çatısı altında kozmetik ürünler için Melenis, bitkisel ürünler için Herbynia, arı ürünleri içinse ApideVera markasının oluşturulduğunu söyledi. GTT'de kalite ve standardizasyonu çok önemsediklerini kaydeden Prof. Dr. Çakar, düzenledikleri çalıştaylarla sonuçları raporlandırdıklarını sözlerine ekledi. Çevre alanında yapılan çalışmalardan da söz eden Rektör Çakar, bölgenin en yaygın ürünü olan fındığın kabuğundan ekoboya ve kanser ilacı etken maddesi üretmeyi başardıklarına dikkat çekerek yapılan iş birliği sayesinde GP Holding'in 20 milyon dolarlık yatırımı Düzce'de hayata geçireceği bilgisini aktardı. Sıfır Atık konusunda da programlar düzenlediklerini söyleyen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tıbbi ve aromatik bitki ekim ve dikim alanlarını genişletmek ve daha fazla yatırım çekmek istediklerini belirterek sözlerini sonlandırdı.

Oturumun ikinci bölümünde ise Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ihtisaslaşma alanında şu ana kadar yaptıkları çalışmaları kapsayan bir sunum yaptı. Bölgesel kalkınma sürecinde temkinli, bilinçli ve uzun soluklu adımlar atmanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Adem Korkmaz, süreç içinde edindikleri tecrübeleri paylaştı. Burdur'un var olan hayvancılık sektörünü daha ileri taşımak, bilgi ve Ar-Ge ile sektörde dönüşüm sağlamak istediklerini ifade eden Prof. Dr. Korkmaz, bu süreçte üniversitelerin sahip olması gereken unsurları uygunluk, yeterlilik, farkındalık ve iletişim şeklinde tanımladı. Bütünleşik bir kalkınma modeli uyguladıklarını dile getiren Korkmaz; bölgesel ürünlerin gelişimini belgelemek, akredite etmek, girişimcileri desteklemek ve böylelikle bölgesel markaların ortaya çıkarılmasını hedeflediklerinin altını çizdi. Birinci oturum, soru-cevap ve önerilerin ardından sona erdi.

Programın öğleden sonraki bölümündeyse; ihtisas üniversitesi rektörleri, rektör yardımcıları ve akademisyenleri, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜBİT) gerçekleştirilen sabun ve koku atölye çalışmalarına katıldı. Konuk rektörler, bölge bitkilerinden sabun, krem ve koku yapımını deneyimledi. Programın ikinci oturumunda ise Dr. Naci Gündoğan tarafından yeni ihtisas üniversitesi seçilen Aksaray Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi'ne belgeleri takdim edildi. Oturumda Prof. Dr. Naci Gündoğan, ihtisas üniversiteleri için Performans İzleme Komisyonu kurulduğunu ifade ederek belirlenecek kriterler doğrultusunda yıllık performans değerlendirmelerinin yapılacağını söyledi. Sonrasında üniversitelerin ihtisaslaşma çalışmalarındaki performans göstergeleri değerlendirildi. Program, değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.